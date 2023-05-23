В Петербурге двухлетний ребенок оказался в больнице с ожогом прямой кишки В Петербурге мать по ошибке поставила двухлетнему сыну клизму с перекисью водорода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В петербургском районе Колпино госпитализирован двухлетний ребенок, которому мать по ошибке поставила клизму с перекисью водорода вместо глицерина, сообщили «Невским Новостям» в правоохранительных органах города. Уточняется, что у мальчика диагностирован химический ожог слизистой прямой кишки.

Как рассказали в полиции, инцидент произошел 22 мая в квартире на Адмиралтейской улице. Выяснилось, что мать малыша по ошибке налила в клизму раствор перекиси вместо глицерина и поставила ее сыну. Ребенка госпитализировали в медучреждение, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Накануне в Санкт-Петербурге 47-летний мужчина был госпитализирован с острым пищевым отравлением. В полиции сообщили, что петербуржец, страдающий олигофренией и болезнью Гентингтона, по ошибке съел капсулы с очистителем воздуха, перепутав их с конфетами. По словам супруги пострадавшего, она забыла убрать бытовую химию, оставив ее на подоконнике на кухне.

Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок провел неделю в больнице Сургута с химическими ожогами внутренних органов и отравлением. Уточняется, что малыш был госпитализирован после того, как выпил стеклоочиститель.