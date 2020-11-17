Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Набережных Челнах женщина напала на соседей из-за замечания в адрес её детей, сообщает inkazan.ru . Мужчина сказал, что после 22:00 они должны спать, а в ответ мать начала избивать его чугунным казаном. Другие соседи, снимавшие происшествие на камеру, спрятались в своей комнате, однако женщина начала топором выламывать их дверь.

Башкирия

В Башкирии сгорел дом местной активистки, пишет Mkset . Девушка рассказала, что прямых угроз она не получала, но ей неоднократно намекали, что человек она новый и ещё не понимает, куда лезет. Активистка выступает за безопасность садового сообщества.

Нижегородская область

В Нижегородской области пенсионера будут судить за убийство матери, пишет newsnn.ru . Мужчина избил 79-летнюю женщину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Удмуртия

В Удмуртии продолжаются чистки руководящего состава здравоохранения. Так, на этой неделе уволили главного врача республиканского наркодиспансера. Журналисты udm-info.ru спросили специалистов, с чем могут быть связаны громкие увольнения. Аналитики предполагают, что на экс-руководителей спишут все просчёты, приведшие к резкому ухудшению ситуации с ковидом в регионе.

Ростовская область

В ростовской больнице ГУФСИН умер ещё один заключённый, пишет rostovgazeta.ru . Мужчина поступил в больницу из СИЗО без каких-либо признаков физического насилия, однако в заключении о смерти говорится о сломанных рёбрах и позвоночнике.

Приморье

В парке Владивостока немецкая овчарка выкормила двух львят, пишет vostokmedia.com . Львица отказалась кормить малышей, однако их приняла местная овчарка Сандра.

Омская область

На омских чиновников подали в суд за ямы не по ГОСТу. Как пишет gorod55.ru , прокуратура провела проверку и обнаружила многочисленные повреждения дорожного полотна в Исилькульском городском поселении. Суд удовлетворил требования прокуратуры, теперь администрации предстоит исполнить решение.

Оренбургская область

Оренбургская область вошла в тройку регионов с наиболее грязным воздухом. Как пишет 56orb.ru , Россия установила новый антирекорд по загрязнению воздуха за последние 16 лет. Количество случаев отравления атмосферы в стране за текущий год уже в три раза превысило показатель, зафиксированный в 2019 году.

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Карелия

Министр здравоохранения Карелии рассказал об истощении кадрового резерва в поликлиниках. Как сообщает karelinform.ru , по его словам, новая волна коронавируса сильнее всего ударила по первичному звену. В настоящее время власти надеются на помощь со стороны студентов — Минобразования выпустило приказ о производственной практике медицинского института.

Тюменская область

Тюменские студенты-медики написали петицию в Минздрав России. Как сообщает nashgorod.ru , обучающиеся Тюменского медицинского университета потребовали перевода на удалёнку. По их словам, из-за пандемии очное образование никак не отличается от дистанционного: к пациентам их не пускают и не дают никаких практических навыков.

Хабаровский край

В Хабаровском крае вырастет материнский капитал. Как сообщает transsibinfo.com , власти региона на четыре процента проиндексируют несколько социальных выплат для семей с детьми. С 2021 года ежемесячная выплата при рождении третьего и последующих детей в Хабаровском крае будет рассчитываться по-новому. На эти цели в местном бюджете заложили свыше 1,8 миллиарда рублей.

Ставропольский край

Жительница Ставрополья затравила школьницу и довела её до попытки самоубийства. Как пишет newstracker.ru , следователям удалось установить, что женщина переписывалась с одноклассниками своей дочери в мессенджерах. Она из личной неприязни травила 14-летнюю девочку и всячески её унижала. Сейчас сотрудники СК общаются со свидетелями. Пострадавшая находится в больнице в стабильном состоянии.

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Челябинская область

На Южном Урале учёные выявили мутировавший вариант коронавируса, пишет «Курс дела» . В изоляторе Челябинской области нашли мутацию А831V, для которой характерно снижение чувствительности к сыворотке реконвалесцентов, содержащих антитела к коронавирусу. Такая же мутация была обнаружена в изоляторе Санкт-Петербурга.

ХМАО

В детских садах Сургута отменяются массовые новогодние утренники. Из-за неблагоприятной эпидобстановки и введённых ограничений праздники пройдут без участия приглашённых индивидуально для каждой группы. Как пишет muksun.fm , запрет действует в том числе и на фотографов. Массовые новогодние мероприятия запрещены на всей территории города, то есть не состоятся они и в других детских муниципальных учреждениях.

Волгоградская область

В Волгограде УК заплатит 250 тысяч рублей за трещины на фасаде дома. Как сообщает издание novostivolgograda.ru , проверка деятельности управляющей компании была организована по жалобе одного из жильцов дома № 1 по улице Очаковской, расположенного в посёлке Горный. В двухэтажном жилом здании инспекторы обратили внимание на ненадлежащее техническое состояние общего имущества собственников помещений.

Свердловская область

На Урале сотрудник медучреждения продал через Интернет базу с контактами пациентов, пишет издание tagilcity.ru . Инженер по защите данных решил скопировать базу данных жителей Свердловской области, к которой у него имелся доступ. Для реализации задуманного он придумал программу, которая позволила скачать данные. После этого он в Интернете разместил объявление о продаже. Уголовное дело было направлено на рассмотрение в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

NEWS.ru

Ленинградская область

Несколько баров, ресторанов и кафе в Санкт-Петербурге накажут за нарушение «комендантского часа», пишет newia.ru . В городе действует запрет на работу заведений общепита после одиннадцати часов вечера. Однако соблюдают его не все. В ходе рейда, прошедшего в Центральном, Адмиралтейском и Московском районах, специалисты выявили 21 заведение, которое продолжило работать ночью.

Хакасия

Минздрав Хакасии обвинили в срыве поставок «Коронавира» из Москвы. Борт с лекарствами ждали сегодня с утра в аэропорту Абакан. Самолёт прилетел, но долгожданного «Коронавира» в нём не оказалось. Как сообщает newkhakasiya.online , знакомые с ситуацией рассказывают, что узнавший о срыве поставок необходимого препарата полпред президента в СФО Сергей Меняйло не самым лестным образом отозвался о заме главы Хакасии Юлии Исмагиловой. Именно она должна была из Москвы проконтролировать отправку важного груза в республику.

Новосибирская область

Минздрав Новосибирской области начал проверку после смерти 48-летнего мужчины с признаками коронавируса, который не получил должную медпомощь. Больному не дали направление на КТ в госполиклинике, пишет atas.info . А госпитализировать без данного исследования отказались. Но сделать его можно было только в частных клиниках, где очередь на середину декабря. Мужчину положили в больницу только с температурой 40 градусов и сатурацией в 30%. Его не сразу перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ. Несколько часов он провёл в обычной палате. В итоге мужчину спасти не удалось.