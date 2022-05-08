В Омской области задержан мэр города Называевска, где сгорело 100 строений

Виктор Лупинос / Фото Социальные сети

В Омской области задержали мэра города Называевска Виктора Лупиноса в рамках расследования дела, возбуждённого по факту нарушения норм противопожарной безопасности, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. Лупиносу предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

Обвиняемый не организовал в полной мере выполнение правил противопожарного режима, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, общества и государства, а также тяжкие последствия — в результате пожара огнём уничтожено не менее 100 строений домохозяйств, чем причинён ущерб в особо крупном размере, — говорится в сообщении.

Следствие просит суд заключить Лупиноса под стражу.

6 и 7 мая в Омской области произошли масштабные пожары. От огня пострадали деревня Верблюжье Саргатского района, посёлок Новоалександровка, село Азово, деревня Барсуковка Любинского района, деревня Петровка, садоводческое товарищество «Радист-1» в посёлке Ростовка.

Один из самых мощных пожаров произошёл в Называевске. По предварительным данным, причиной стало замыкание в трансформаторной будке. Огонь быстро перекинулся на здания. Позже в МЧС объявили о ликвидации возгорания.

Масштабные пожары также охватили Красноярский край. От огня пострадали 60 населённых пунктов и два садоводческих товарищества. В результате пожаров уничтожены 827 строений, в том числе 518 жилых домов, фельдшерско-акушерский пункт и детский сад.