В Омской области возобновили поиски главы Минздрава Мураховского

https://static.news.ru/photo/a1ae38f6-b141-11eb-ae10-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба минздрава Омской области

Поиски министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского возобновились утром 10 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой региональное УМВД.

В полиции уточнили , что 7 мая Мураховский уехал на квадроцикле с охотбазы в районе деревни Поспелово, которая находится в 270 км от Омска в лес и пропал. Официально пропажу чиновника в УМВД подтвердили только к вечеру 9 мая.

В это время был найден квадроцикл Мураховского. С наступлением темноты поиски чиновника приостановились. Появившиеся в Сети сообщения о том, что Мураховского нашли, в пресс-службе регионального УМВД опровергли.

Ранее стало известно, что министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский найден живым. Об этом сообщил представитель поискового отряда «Лиза Алерт». Между тем, полиция Омской области не подтвердила эти сведения.