В Омской области возобновили поиски главы Минздрава Мураховского

Поиски министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского возобновились утром 10 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой региональное УМВД.
В полиции
В это время был найден квадроцикл Мураховского. С наступлением темноты поиски чиновника приостановились. Появившиеся в Сети сообщения о том, что Мураховского нашли, в пресс-службе регионального УМВД опровергли.
Ранее стало известно, что министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский найден живым. Об этом сообщил представитель поискового отряда «Лиза Алерт». Между тем, полиция Омской области не подтвердила эти сведения.