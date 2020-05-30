В Новокузнецке разрешили работу летних кафе

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Летние кафе и террасы заведений общепита возобновили свою работу в Новокузнецке 30 мая. С 18 мая они были открыты на территории 23 муниципалитетов Кемеровской области, однако Новокузнецк в их число не входил из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом.

Работа летних кафе, веранд и террас заведений общепита возобновилась в Новокузнецке 30 мая по распоряжению губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва, — сообщили в администрации правительства региона.

Уточняется, что на летних террасах необходимо соблюдать противоэпидемические меры безопасности: расстояние между столами должно быть не менее полутора метров, официанты и администраторы обязаны работать в масках и перчатках, на столах должны стоять антисептики для посетителей. В регионе под запретом по-прежнему остаются прокат кальянов и банкеты.

Как писал NEWS.ru, сезон летних веранд и кафе в 2020 году в Москве начнётся не 1 апреля, а 15 июня из-за пандемии. Решение было принято на заседании президиума правительства города 31 марта. Начинать монтировать летние веранды нельзя раньше 1 июня. Такая мера введена в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции.