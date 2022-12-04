В Нижневартовске возбудили уголовное дело из-за взрыва газа в жилом доме СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в Нижневартовске

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Взрыв газа в многоэтажном жилом доме в Нижневартовске

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Нижневартовске, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства в Telegram. По данным СКР, в результате происшествия погибли четыре человека, еще пятеро были госпитализированы. На месте продолжают работать спасатели, полиция и медики.

По факту частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске возбуждено уголовное дело. Следственным отделом по городу Нижневартовску следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). <...> По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.

Как рассказали ТАСС в экстренных службах, причиной взрыва газа в доме стала некорректная установка газового баллона и нарушения при его эксплуатации.

Взрыв газа произошел в Нижневартовске вечером 4 декабря. Авторы Baza сообщают, что причиной аварии мог стать взрыв газового баллона или самогонного аппарата, поскольку дом не газифицирован. В результате происшествия в жилом доме обрушились два лестничных пролета. По данным источника ТАСС в экстренных службах, в результате взрыва погибли пять человек, еще 10 были госпитализированы. Telegram-канал Ural Mash писал, что из дома были эвакуированы 52 человека.