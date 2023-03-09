В Нижневартовске силовики освободили ребенка и задержали стрелка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, устроивший стрельбу в Нижневартовске, задержан, ребенок, которого он удерживал, освобожден, рассказали NEWS.ru в управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО). Ребенку ничего не угрожает, его удалось вызволить с помощью переговоров.

В ходе переговоров, которые вели сотрудники полиции, мужчина освободил ребенка, мужчину задержали. Ребенку в настоящее время ничего не угрожает, — сказали в ведомстве.

По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, сообщается на сайте регионального управления ведомства. Ход расследования взят на личный контроль руководителем управления Михаилом Мокшиным.

Ранее жительница Нижневартовска сообщила в полицию, что ее муж закрылся в квартире с ребенком и угрожает самоубийством. В ответ на попытки сотрудников МЧС вскрыть дверь мужчина начал стрелять с балкона в воздух. Никто при этом не пострадал.

Стрелявший потребовал разговора с руководителем Сбербанка Германом Грефом и главой СКР Александром Бастрыкиным. Он заявил, что у него есть компромат на работников администрации Нижневартовска. Он также призвал повесить на городской площади нескольких местных чиновников за то, что те якобы убили его девушку