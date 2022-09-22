В Нижнем Новгороде подожгли призывной пункт

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Вечером, 21 сентября в здании на улице Алеши Пешкова, в котором расположен военкомат Ленинского и Канавинского районов, заметили задымление, передает Telegram-канал SHOT. Сообщается, что загорелся стоматологический кабинет призывного пункта. Пожар удалось быстро ликвидировать. Огонь не успел распространиться больше, чем на один квадратный метр. Пострадавших нет.



При осмотре выяснилось, что на первом этаже здания разбито окно, а рядом лежали осколки от стеклянной бутылки.

21 сентября в России на протестах против частичной мобилизации задержали более одной тысячи человек. Несогласованные акции прошли в 38 городах, сообщил в Telegram «ОВД-Инфо» (признан объединением, выполняющим функции иностранного агента).

Официальный представитель МВД России Ирина Волк при этом заявила, что несанкционированные акции были пресечены в нескольких регионах РФ. По ее словам, число участников было незначительным.

После получения информации о планируемых несогласованных публичных мероприятиях министерство приняло дополнительные меры по обеспечению общественного порядка. В результате не было допущено осложнений оперативной обстановки.