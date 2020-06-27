В национальном парке «Кыталык» в Якутии вспыхнул пожар

https://static.news.ru/photo/88e309e8-b938-11ea-a96c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Mikhailov/Global Look Press

Пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики сообщила о лесном пожаре в труднодоступной местности национального парка «Каталык».

Основные участки возгорания расположены на труднодоступной местности… В настоящее время министерством природных ресурсов и экологии РФ решен вопрос о выделении сил и средств федерального резерва для тушения. В тушении пожара… задействованы силы федерального резерва и мобилизованные граждане, — цитирует сообщение РИА Новости.

К месту происшествия был откомандирован директор данного заповедника и руководитель дирекции биоресурсов и ООПТ минэкологии Якутии.

За последние несколько недель площади лесных пожаров на территории России выросли в пять раз. Огонь охватил наиболее труднодоступные районы. Однако их тушение не ведётся из-за решения региональных комиссий.

Как информировал NEWS.ru, эксперты-экологи Стокгольмского университета заявили о высоком риске пожаров в Якутии.