В Москве жертвами коронавируса стали ещё 25 человек

https://static.news.ru/photo/01fd97a2-b723-11ea-84e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

В Москве за сутки умерло ещё 25 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию.

Общее число умерших на 25 июня 2020 года достигло 3694 человек, сообщают в оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

В Москве скончались 25 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — приводят сообщение оперштаба в ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что по данным на 10:00 мск 25 июня, в Москве за сутки выявили 885 человек с коронавирусом. Отмечается, что число выявляемых случаев коронавируса в городе постепенно снижается и из-за этого постепенно смягчаются ограничения.