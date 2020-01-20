https://static.news.ru/photo/39aadb32-3b5a-11ea-96ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Московский городской суд/facebook.com

Анонимные сообщения о минировании поступили в Хорошёвский и Савёловский районные суды Москвы, а также в семь торговых центров столицы: «Афимолл Сити» на Пресненской набережной, «Европейский» у Киевского вокзала, «Принц Плаза» у метро «Тёплый Стан», «Калейдоскоп» у метро «Сходненская», «Щука» — на Щукинской, «Ривьера» на Автозаводской улице и «Метрополис» на Ленинградском шоссе.

Поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва в Хорошёвский и Савёловский суды и семь торговых центров, — сообщил NEWS.ru собственный источник.

Как писал NEWS.ru, для проверки анонимных угроз о «заложенных взрывных устройствах» 17 января в Москве эвакуировали свыше 25 тысяч человек. Угрозы поступили в адрес более 150 образовательных учреждений, 10 районных судов. Также пришли анонимные сообщения о минировании нескольких сотен торговых центров города. За неделю, с 9 января, в Москве эвакуировали около 250 тыс. человек, а с начала волны ложных сообщений с 28 ноября — более 1,3 млн человек.