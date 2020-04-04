В Москве за сутки ещё 26 человек излечились от COVID-19

https://static.news.ru/photo/fd740f28-765d-11ea-84dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные врачи помогли справиться с коронавирусом ещё 26 пациентам. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ещё 26 пациентов за прошедшие сутки выписались из московских больниц после выздоровления. Количество человек, выздоровевших после лечения от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 194, — цитирует Ракову оперативный штаб.

Все выписанные прошли повторные тесты, которые показали отрицательный результат на COVID-19.

Лечение в каждом конкретном случае назначал врач. Оно зависело от тяжести течения болезни. При этом диагноз ставится на основании молекулярно-генетического теста.

Его проводят с помощью мазка из носа и ротоглотки, а также проверяют другие анализы. Чтобы понять, полностью ли здоров пациент, ему делают повторный тест и другие специальные исследования.

Как писал NEWS.ru, сейчас в больнице в Коммунарке в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 22 человека.