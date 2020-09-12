В Москве выявили 696 случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/81b546cc-f669-11ea-abbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

За прошедшие сутки наибольшее число заболевших коронавирусом среди жителей российских регионов выявили в Москве, Санкт-Петербурге и в Подмосковье.

Распределение по субъектам: Москва — 696, Санкт-Петербург — 199, Московская область — 163, — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наименьшее число новых случаев COVID-19 отмечено в Смоленской области (12), Еврейской автономной области (7) и в Чечне (6).

Как писал NEWS.ru, российские медики поставили диагноз COVID-19 ещё 5 509 пациентам в 83 регионах. При этом у 25,2% из них не было симптомов болезни. По данным оперштаба, за минувшие 24 часа коронавирусная инфекция унесла жизни 57 пациентов, полностью выздоровели 2 475 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 068 320 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 18 635 летальных исходов, выздоровело 878 700 человек.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в некоторых регионах зафиксирован рост случаев заражения коронавируса. По его словам, это связано с возвращением людей из отпусков. По его словам, в целом ситуация остаётся стабильной.