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28 июля 2025 в 14:10

В Москве ввели оранжевый уровень опасности

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности на двое суток

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности, передает Гидрометцентр России. Это связано с сильной жарой в столице.

В связи с аномально высокой температурой, которая установилась в Москве, этот режим погодной опасности будет действовать с 28 июля до 18:00 30 июля, сообщили на сайте. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в дневное время будет достигать 31 градуса тепла.

Ранее синоптик сообщила, что в период с 28 июля по 3 августа в некоторых регионах России ожидается аномально высокая температура воздуха. В частности, это касается Черноземья, Санкт-Петербурга, южных областей Поволжья, черноморского побережья и Сибири. По ее прогнозам, в этих регионах температура может достигать +39 градусов.

До этого эксперт рассказал, как следить за автомобилем в 30-градусную жару, чтобы избежать перегрева. Он порекомендовал заранее проверить систему охлаждения, целостность патрубков, радиатор и работу кондиционера. Также необходимо убедиться в исправности вентилятора. Стандартной подготовки достаточно для российских условий, где экстремальная жара встречается редко.

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