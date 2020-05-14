В Москве отменили штрафы за ошибку при привязке авто к цифровому пропуску

Департамент транспорта Москвы решил отменить штрафы автомобилистам, которые случайно ошиблись во время привязки номера автомобиля к цифровому пропуску.
Как мы и говорили, никакой цели сбора штрафов у нас нет. Мы видим, что сейчас количество автомобилей без пропусков — не более 3%,— заявили в пресс-службе дептранса.
Штрафы будут отменены за малозначительностью.
В дептрансе призвали водителей проверять привязку транспортного средства к пропуску. Для этого нужно воспользоваться приложением «Московский транспорт» или чат-ботом.
NEWS.ru писал, что во время майских праздников на въездах в Москву и города Московской области образовались пробки из-за проверки сотрудниками ГИБДД цифровых пропусков. Инспекторы сузили въезды до одной-двух полос. Проблемы возникли на Щёлковском, Осташковском, Алтуфьевском и Варшавском шоссе, а также на въездах в Мытищи, Наро-Фоминск и Пушкино.
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