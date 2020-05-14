В Москве отменили штрафы за ошибку при привязке авто к цифровому пропуску

https://static.news.ru/photo/eee0f2fe-9602-11ea-844d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Департамент транспорта Москвы решил отменить штрафы автомобилистам, которые случайно ошиблись во время привязки номера автомобиля к цифровому пропуску.

Как мы и говорили, никакой цели сбора штрафов у нас нет. Мы видим, что сейчас количество автомобилей без пропусков — не более 3%,— заявили в пресс-службе дептранса.

Штрафы будут отменены за малозначительностью.

В дептрансе призвали водителей проверять привязку транспортного средства к пропуску. Для этого нужно воспользоваться приложением «Московский транспорт» или чат-ботом.

NEWS.ru писал, что во время майских праздников на въездах в Москву и города Московской области образовались пробки из-за проверки сотрудниками ГИБДД цифровых пропусков. Инспекторы сузили въезды до одной-двух полос. Проблемы возникли на Щёлковском, Осташковском, Алтуфьевском и Варшавском шоссе, а также на въездах в Мытищи, Наро-Фоминск и Пушкино.