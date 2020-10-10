В московской мэрии отвергли спецтестирование на COVID-19

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Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова прокомментировала заражение коронавирусом заместителей градоначальника. По её словам, вводить специальные тестирования на коронавирус в связи с этим не планируется.

Она отметила, что сотрудники администрации, продолжающие работу, придерживаются санитарно-эпидемиологических требований, передаёт РИА Новости.

Специальных тестирований не проводится. Конечно, те, кто продолжают выполнять свои обязанности, соблюдают предписанные санэпидтребования, — сказала она.

Как писал NEWS.ru, накануне СМИ сообщили, что врачи выявили коронавирус у двоих заместителей мэра Москвы Сергея Собянина: у замглавы города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва и главы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова. Руководитель Дептранса позднее подтвердил заражение COVID-19. 8 октября он встречался с градоначальником Сергеем Собяниным.