В МЧС раскрыли новые детали страшного пожара в Подмосковье Спасатели спасли двух человек на пожаре в Балашихе

Пожарные спасли двух человек на пожаре в подмосковной Балашихе, где загорелась квартира в доме на улице Федорова, сообщили в пресс-службе МЧС России. По данным ведомства, 90 человек были эвакуированы с места происшествия, среди них 10 детей.

В Подмосковье огнеборцы МЧС России спасли 2 жильцов. Эвакуированы 90 человек, в том числе 10 детей, — сказано в сообщении.

Для жителей организовали временный пункт размещения в местной школе. Сейчас на месте пожара работают 90 специалистов и 28 единиц техники.

Ранее стало известно, что в результате этого возгорания погиб один человек. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.

До этого на юго-западе Москвы огонь охватил квартиру на третьем этаже жилого дома на Профсоюзной улице. В МЧС России уточнили, что в результате пожара пострадал один ребенок, которого осмотрели медики. Огнеборцы уже ликвидировали возгорание.

Между тем в Самаре сгорели дома, в которых проживали цыгане. На момент происшествия табор покинул территорию, а на месте остались только постройки и бездомные животные.