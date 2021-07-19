В Ленобласти нашли подземную частную тюрьму

В Ленобласти нашли подземный бетонный бункер, который мог служить частной тюрьмой. Его камеры закрывались на замки, используемые в СИЗО «Кресты», сообщает сайт 47news.ru.

Сооружение находится во Всеволожском районе на территории заброшенного коттеджного посёлка. Тюрьма располагается под одним из домов, огороженным высоким забором.

Вход в бункер закрывала бетонная плита, которая, предположительно, поднималась и опускалась с помощью гидравлики. Внутри несколько камер с двухэтажными кроватями, умывальниками и унитазами, помещение для охраны. В настоящее время помещения заброшены и залиты водой.

Кроме того, на участке расположена баня. В ней журналисты обнаружили бетонный колодец, который вёл к печи, подходящей по размерам под человеческое тело. По некоторым данным, силовики нашли в ней некие биологические останки, но точно эта информация не подтверждена.

Сотрудники СКР работали с данным объектом год назад, но результаты их расследования пока неизвестны.

По сведениям журналистов, владели домом с подземной тюрьмой бывший сотрудник ФСИН и некое частное лицо.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слухи о наличии у президента Владимира Путина особого бункера для работы и дубликатов кабинетов. Подобные сообщения он назвал «абсолютной ерундой» и отнёс к теориям заговора.