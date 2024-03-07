В Курской области второй раз за ночь объявлена ракетная опасность Старовойт: на территории Курской области объявлен режим ракетной опасности

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В Курской области объявлен режим ракетной опасности, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Он призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон и уйти с улиц.

Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие, — сообщил глава Курской области.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ передавала, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника над территорией Тульской области. Согласно информации военного ведомства, на место инцидента, произошедшего в ночь с 6 на 7 марта, уже выехали экстренные службы.

Накануне глава Воронежской области Александр Гусев также заявил о сбитом дроне над регионом. Он отметил, что цель была уничтожена системами ПВО. По его словам, обошлось без разрушений и жертв. Информацию о сбитом беспилотнике в скором времени подтвердило Минобороны: устройство было нейтрализовано в районе 07:00 мск.

До этого мэр Дзержинска Нижегородской области Иван Носков объявил, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать промзону города, однако все БПЛА противника были подавлены средствами РЭБ. Дроны целились в завод имени Свердлова, где производится взрывчатка, уточнял Telegram-канал Mash.