В Курской области обстреляли погранпункт

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Погранпункт, расположенный в селе Крупец Курской области, попал под обстрел. Губернатор региона Роман Старовойт заявил, что на территорию было выпущено несколько миномётных снарядов.

По пункту пропуска Крупец в Рыльском районе со стороны Украины было выпущено несколько миномётных снарядов. Ответным огнём пограничников и военных огневая точка была быстро подавлена, — написал Старовойт в своём Telegram-канале.

В результате обстрела никто не пострадал. Снаряды также не задели здания и иные постройки. Погранпункт уже не первый раз подвергается обстрелу.

Ранее российская ПВО предотвратила проникновение самолёта ВСУ в Брянскую область. В населённый пункт Жеча Стародубского округа попало два снаряда в ходе проведения операции.