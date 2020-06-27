В Кургане двое мужчин напали на членов участковой избирательной комиссии

https://static.news.ru/photo/05120226-b89e-11ea-9fae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Правительство Курганской области/vk.com

Двое злоумышленников в Кургане пытались отобрать пакет со средствами индивидуальной защиты у членов участковой избирательной комиссии. Нападающие были задержаны.

Две молодые женщины проводили голосование вне помещения в Кургане. Были одеты по установленной форме, у них были средства индивидуальной защиты, на груди — бейджи. Голосование уже состоялось. На обратном пути на них напали два молодых мужчины в состоянии алкогольного опьянения, которые пытались отнять пакет со средствами индивидуальной защиты, — рассказала журналистам заместитель председателя облизбиркома Елена Дружинина.

Девушкам помог 19-летний студент Курганского госуниверситета, который обезвредил нападавших. Они были задержаны. В отношении злоумышленников проводится проверка.

Как сообщает РИА Новости, представители УМВД России по Курганской области никак не прокомментировали инцидент.

NEWS.ru писал, что в Вологодской области было зафиксировано нарушение при голосовании по поправкам. Женщина дважды отдала свой голос: сначала в помещении участка, а затем на придомовой территории. Информация об инциденте была передана в ЦИК и МВД. Закон нарушила член территориальной избирательной комиссии Вологодского района от Коммунистической партии. Двойное голосование назвали спланированной провокацией. Проводится проверка.

Ранее журналист Павел Лобков смог проголосовать и электронно, и очно. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала его действия «провокацией». Все бюллетени в урне УИК, куда повторно пришёл телеведущий были аннулированы.

По данным на 27 июня, более 21 млн человек по всей России уже приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Явка составила 19,49%, включая проголосовавших онлайн людей.

Голосование по поправкам в Основной закон должно было пройти 22 апреля, но было перенесено на 1 июля. Фактически голосовать можно всю неделю с 25 июня по 1 июля. В бюллетенях избирателям предлагается только два варианта ответа: «Да» и «Нет».