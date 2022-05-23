В Крыму рассказали об ожиданиях от туристического сезона Глава Ассоциации туроператоров Крыма Зелинский спрогнозировал снижение числа туристов

Туристы в Крыму / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Туристов в Крым в этом году приедет меньше, такой прогноз в беседе с NEWS.ru озвучил председатель Ассоциации туроператоров Крыма и Севастополя, президент группы компаний «Кандагар» Борис Зелинский. Так он прокомментировал статью, опубликованную «Коммерсантом», в которой говорится о том, что из-за снижения спроса на отдых в Крыму на полуострове могут не открыться до трети гостиниц.

Есть понимание, что туристов приедет меньше, в силу прежде всего транспортной доступности, так как отсутствует лётная программа и наблюдается нехватка железнодорожных составов. Есть проблема и в том, что люди сейчас определяются с отдыхом не заранее, но тут же стоит отметить, что мы рассчитываем на некоторый рост спроса непосредственно в разгар сезона. Как говориться, садимся в машину и едем, — заявил Зелинский.

При этом он подчеркнул, что сейчас многие отели на полуострове делают скидки, и в целом можно говорить о значительном снижении цен на проживание. По его словам, существуют так же планы по введению кэшбека для отдыхающих в Крыму.

В отношении того, что часть отелей останется в сезон закрытыми, он отметил, что такой информации ему не поступало.

По поводу сообщений, что многие гостиницы не собираются открываться в сезон — у меня информации такой нет, — отметил Зелинский.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев ранее высказал мнение, что россиянам, выбирающим отдых внутри страны, следует предоставлять дополнительную неделю оплачиваемого отпуска. Данная мера будет выгодна и гражданам, и отечественной туристической отрасли. Он пояснил, что в преддверии туристического сезона государством определён ключевой вектор, согласно которому все меры поддержки должны быть сосредоточены на внутреннем туризме.