В ГД предложили увеличить отпуск тем, кто выбирает отдых в России

Фото Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что россиянам, выбирающим отдых внутри страны, следует предоставлять дополнительную неделю оплачиваемого отпуска. Данная мера будет выгодна и гражданам, и отечественной туристической отрасли, отметил он в своём Telegram-канале.

Парламентарий пояснил, что в преддверии туристического сезона государством определён ключевой вектор, согласно которому все меры поддержки должны быть сосредоточены на внутреннем туризме.

В этой связи намерен детально проработать вопрос о предоставлении дополнительных семи отпускных дней тем трудящимся, кто решит провести не менее двух недель отдыхая в России, — написал депутат.

Согласно его инициативе, на дополнительную неделю отпуска смогут рассчитывать те россияне, которые предоставят подтверждение того, что они намерены отдохнуть внутри страны.

Ранее сообщалось, что россияне заинтересовались ручными круизами на фоне санкций. Спрос на этот вид отдыха рекордно вырос по сравнению с 2021 годом: на май — июнь граждане приобрели на 80% больше таких путешествий, чем годом ранее.