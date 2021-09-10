В Крыму построят новый курортный город

В Крыму появится новый курортный город. Об этом заявил вице-премьер правительства региона Евгений Кабанов. По словам чиновника, строительством займутся инвесторы, пишет «МК в Крыму».

Как отметил Кабанов, в Крыму разобрались с социальными вопросами, поэтому теперь необходимо формировать базу для жилищного строительства.

С социалкой подразобрались, надо формировать базу для жилищного строительства и для каких-то рекреационных кластеров, не побоюсь этого слова — новых рекреационных городов, — сказал вице-премьер.

Где именно будет располагаться новый туристический город, он не уточнил. Предполагается, что коммуникации к месту строительства города подведут за счёт государства, а возведением самих зданий будут заниматься инвесторы. По словам Кабанова, презентация проекта будущего нового города пройдёт в ближайшее время.

Ранее стало известно о планах построить на Дальнем Востоке первый город-миллионник. Как рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов, создание такого города станет возможно при слиянии Владивостока ( с населением около 600 тысяч человек) с Артёмом (более 100 тысяч человек). Также предполагается привлечь в данную агломерацию порядка 300 тысяч человек. Новый город планируется назвать Спутником.