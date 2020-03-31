https://static.news.ru/photo/47035af0-7333-11ea-811d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудникам МФЦ в Красноярске не станут выдавать маски в период карантина, вызванного угрозой распространения коронавируса нового центра. Дело в том, что руководство центра не считает своих работников «распространителями инфекции».

Так на многочисленные жалобы по поводу отсутствия масок у сотрудников отреагировала директор МФЦ в Красноярске Наталья Ревкуц.

Она ответила на послание депутата Александра Глискова относительно средств индивидуальной защиты у работников центра. По словам Ревкуц, маска эффективна только в случае ношения распространителем инфекции, а смена средства защиты должна происходить каждые два часа.

Оснащение сотрудников МФЦ масками не планируется, так как мы не считаем сотрудников распространителями инфекции, а создавать негативную, пугающую посетителей обстановку крайне вредно, — приводит ответ директора МФЦ «МК в Красноярске».

Слова Ревкуц были опубликованы депутатом Глисковым в соцсетях и сразу же вызвали волну возмущения со стороны пользователей. Некоторые комментаторы описывали ситуацию в МФЦ как «плачевную», другие предлагали директору «сесть на место рядового сотрудника и поработать в переполненном зале в разгар пандемии».

Как ранее писал NEWS.ru, коллектив инфекционного отделения центральной городской больницы Каменск-Шахтинска в Ростовской области написал заявления на увольнение. Одиннадцать работников попросили уволить их по собственному желанию, главврач уже подписал пять заявлений.

Специалисты указали, что им приходится осматривать пациентов с подозрением на коронавирус в спецкостюмах 40-летней давности, в больнице нет даже одноразовых хирургических масок.