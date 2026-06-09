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09 июня 2026 в 16:48

В Краснодарском крае потушили нефтебазу после атаки БПЛА

Пожар на нефтебазе на Кубани полностью ликвидирован

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание на территории нефтебазы в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, возникшее 6 июня в результате атаки БПЛА, сообщается в Telegram-канале ЕДДС района. По информации штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, все работы по тушению пожара завершены.

По информации штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, работы по тушению пожара завершены. Возгорание полностью ликвидировано, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания на территории нефтебазы в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, произошедшего в результате атаки БПЛА, составляла порядка 5 тыс. кв. метров. Жертв и пострадавших не зафиксировано.

Из-за возникшего возгорания были эвакуированы 60 человек, в соседних домах выбиты стекла.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что утром 6 июня Северная столица подверглась массированной атаке беспилотников. Были задействованы системы противовоздушной обороны, горожан просили не покидать жилье.

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