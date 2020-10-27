В краснодарской школе поставили тройку за сочинение из-за личного мнения

https://static.news.ru/photo/625806fa-1862-11eb-9a4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anvar Galeev/Russian Look

Учитель русского языка и литературы в Ейске (Краснодарский край) снизила оценку за сочинение из-за личного мнения ученика, которое он высказал в тексте. Позже она извинилась перед ним.

Скандал возник после того, как школьнику поставили тройку за сочинение с формулировкой «Твоего мнения никто не спрашивал. Его очень много». Десятиклассник написал, что, как ему кажется, люди перестали замечать прекрасное в осени из-за своей занятости. Они скорее увидят что-то плохое, нежели обратят внимание на какую-либо красоту. Сестра школьника распространила фото с комментариев в соцсетях. Оно вызвало бурную реакцию пользователей.

Сегодня утром мы уже провели встречу с руководством школы и учителем, которая полностью признала свою неправоту, комментарий, оставленный ею под сочинением, конечно же, был очень некорректен, — цитирует ТАСС начальник управления образованием Ейского района Лидию Браун.

Она добавила, что мама мальчика, в свою очередь, извинилась перед руководством школы и преподавателем, так как считает, что подросток поступил неправильно. Более того, теперь мальчика ждёт разговор с руководством школы.

Как писал NEWS.ru, министр просвещения Сергей Кравцов прокомментировал возможный перевод школ на дистанционное обучение из-за коронавируса. Полного перевода не будет, так как в школах нет вспышек коронавируса, также не планируется перенос сроков ЕГЭ.