У старушки-заказчицы убийства полицейского нашли обрез с патронами В Краснодаре 81-летняя заказчица убийства полицейского хранила обрез с патронами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Краснодаре после задержания 81-летней Людмилы Рябых, пытавшейся организовать убийство участкового оперуполномоченного, в погребе ее дома среди банок с соленьями обнаружили ножи, несколько пачек с патронами, гильзы и обрез ружья, сообщили KP.RU в полиции города. Как рассказал изданию дальний родственник пенсионерки, она нашла схрон у себя на даче.

Собиралась сдать его в полицию, но, видимо, не сдала, — отметил крестник пенсионерки.

Как пишет издание, при задержании пожилая женщина собиралась отстреливаться от полицейских, однако обошлось без жертв. Пенсионерку отправили в следственный изолятор.

Возбуждено уголовное дело в отношении 81-летней местной жительницы, которая подозревается в организации приготовления к убийству сотрудника полиции по найму, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Также женщине грозит уголовное наказание за угрозу убийством и хранение оружия.

По словам соседей пенсионерки, она слыла борцом против любой несправедливости. При этом ее трижды забирали в психиатрическую клинику. Известно, что в один из таких моментов она угрожала врачу скорой помощи обрезом, однако позже сама пришла в стационар, а через несколько дней вернулась домой.

С 90-х всегда ни один митинг не пропускала, а сейчас явно перебарщивала с активностью. <...> Муж от нее ушел давно, переехал в Приморско-Ахтарск. Детей у них не было. Был брат, но он погиб, выпав из окна. На фоне всего этого, нам кажется, у нее крыша и поехала, — рассказала соседка.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре задержана 81-летняя женщина, искавшая киллера, чтобы убить участкового из Центрального микрорайона. За расправу с полицейским пенсионерка готова была выложить 1 млн рублей. Женщина больше месяца искала контакты киллера у друзей и знакомых, а также выложила объявления в соцсетях, на одну из таких публикаций откликнулись сотрудники полиции.