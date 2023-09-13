Лифт с людьми сорвался с восьмого этажа жилого дома в Краснодаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодаре в многоэтажном доме с высоты восьмого этажа упал лифт с пассажирами, сообщает «360». По информации издания, краевое управление Следственного комитета РФ завело уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в кабине находились двое взрослых и двое детей трех и четырех лет. Все они были госпитализированы, врачи диагностировали у мужчины перелом ноги, женщина и дети не пострадали, отделавшись испугом.

При этом жители дома рассказали изданию, что управляющая компания дома знала о неисправности лифта, однако не предприняла никаких действий даже после предписания надзорных органов. По словам жильцов, дом сдали в эксплуатацию в 2017 году, при этом уже в марте 2023 года три лифта были остановлены, а с жильцов собрали дополнительные деньги на ремонт подъемников. Согласно актам экспертизы, в упавшем лифте был зафиксирован предельный износ канатов и разрыв одного из них. Управляющей компании было предписано установить компенсирующие цепи, однако это решение было проигнорировано.

Как сообщает издание, на месте происшествия работают криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося и определяют ответственность лиц, отвечающих за безопасную работу подъемников.

Ранее, 7 сентября, лифт с людьми упал в Петербурге в двухэтажном доме на улице Циолковского. Пострадали два человека. На место прибыли спасатели, они вытащили пострадавших мужчин и передали их медикам.