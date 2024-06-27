В Коми сообщили, сколько жертв крушения поезда остаются на госпитализации Глава Коми Уйба: в больницах остаются девять пострадавших при крушении поезда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девять человек, которые пострадали при сходе с рельс поезда на перегоне Инта — Угольный в Республике Коми, еще остаются госпитализированными, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Уйба. По его словам, среди них — 14-летняя девочка в тяжелом состоянии.

На госпитализации остаются 9 пострадавших в результате схода вагонов поезда в Инте. В их числе — девочка, которая в тяжелом состоянии вместе с сопровождающими ее родителями была доставлена санавиацией в Сыктывкар, госпитализирована в Детскую республиканскую клиническую больницу, — написал Уйба.

По его словам, занимающихся лечением ребенка местных врачей по видеосвязи проконсультировали специалисты НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Глава Коми подчеркнул, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме, а также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее сообщалось, что МЧС России завершило поисково-спасательные работы на месте крушения поезда в Коми. В результате происшествия на перегоне Инта — Угольный пострадали около 40 пассажиров и погибли трое — двое мужчин и 16-летняя девушка. На месте работали специалисты Интинского пожарного-спасательного гарнизона МЧС России, Печорский пожарно-спасательный гарнизон, в том числе психологи МЧС России и другие подразделения.