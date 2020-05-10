В Ивановской области число жертв коронавируса увеличилось до десяти

https://static.news.ru/photo/62d2aa0e-92a2-11ea-a99d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Число жителей Ивановской области, выздоровевших после коронавирусной инфекции, возросло до 177, а количество умерших пациентов с COVID-19 увеличилось до 10.

Десять пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. Во всех случаях были тяжёлые сопутствующие патологии, — цитирует РИА Новости сообщение правительства региона.

По данным на 10 мая 2020 года, в Ивановской области зарегистрированы 758 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С 4 марта в области проводится обязательное тестирование на COVID-19 всех больных с пневмонией. С 16 апреля на коронавирус тестируют пациентов с симптомами ОРВИ.

Ранее NEWS.ru писал, что жители Ивановской области с 24 апреля должны носить маски при посещении магазина, в общественном транспорте и на работе. Такое постановление выпустила местная власть. Кроме медицинских масок можно носить повязки, респираторы и другие изделия.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 4 млн человек, погибли свыше 279 тысяч, выздоровели более 1,3 млн.

В России на 9 мая общее число инфицированных достигло 209 688 (+11 012 за последние сутки), более 34 306 выздоровели, умерли 1915 человек. В Москве 109 740 заболевших (+5551 за последние сутки), выздоровели более 13 тысяч, умерли 1068.