В Грозном на фоне пандемии пройдёт многотысячный съезд народов Чечни

В Грозном решили провести съезд народов Чечни, несмотря на обострение эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщает «ФедералПресс».

На мероприятие, которое пройдёт 23 июня, соберутся более пяти тысяч человек. Помимо жителей республики на съезд также прибудут представители чеченских диаспор из десяти стран мира: из Франции, Германии, Бельгии, Австрии, Норвегии, Дании, Швеции, Польши, Нидерландов, Финляндии, Великобритании, Украины и Латвии.

По мнению политолога Андрея Решетова, проведение «Всемирного съезда народов Чеченской Республики» на фоне роста заболеваемости коронавирусом — это не просто информационное упущение администрации Рамзана Кадырова, но и свидетельство её определённого безразличия к федеральной повестке.

Пока у всех вводят ограничения, принудительную вакцинацию для многих категорий граждан, с разрешения руководства Чечни проводится массовое мероприятие численностью более пяти тысяч человек, — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье действие ограничений, связанных с распространением коронавируса, продлено до 20 июля. Жители региона могут находиться в общественных местах только в защитных масках. Работодателям запрещено пускать сотрудников на рабочие места без индивидуальных средств защиты. Исключение сделано для привитых от COVID-19.

При этом власти региона предупредили, что нарушители масочного режима могут быть оштрафованы на сумму до 30 тысяч рублей. Для юридических лиц максимальный размер взыскания в 10 раз выше.