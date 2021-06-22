В Грозном на фоне пандемии пройдёт многотысячный съезд народов Чечни

В Грозном решили провести съезд народов Чечни, несмотря на обострение эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщает «ФедералПресс».
На мероприятие, которое пройдёт 23 июня,
По мнению политолога Андрея Решетова, проведение «Всемирного съезда народов Чеченской Республики» на фоне роста заболеваемости коронавирусом — это не просто информационное упущение администрации Рамзана Кадырова, но и свидетельство её определённого безразличия к федеральной повестке.
Пока у всех вводят ограничения, принудительную вакцинацию для многих категорий граждан, с разрешения руководства Чечни проводится массовое мероприятие численностью более пяти тысяч человек, — отметил эксперт.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье действие ограничений, связанных с распространением коронавируса, продлено до 20 июля. Жители региона могут находиться в общественных местах только в защитных масках. Работодателям
При этом власти региона предупредили, что нарушители масочного режима могут быть оштрафованы на сумму до 30 тысяч рублей. Для юридических лиц максимальный размер взыскания в 10 раз выше.