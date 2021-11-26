В Екатеринбурге прошёл пикет против системы ограничительных QR-кодов

Жители Екатеринбурга провели у Дворца спорта КРК «Уралец» согласованный с местными властями пикет против системы ограничительных QR-кодов. По разным данным, в нём приняли участие от 200 до 300 человек. Мероприятие прошло без задержаний. Митингующие собрали подписи под обращением к главному санитарному врачу Свердловской области Дмитрию Козловских и к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой отменить QR-коды, пишет «Коммерсант».

Участники пикета принесли с собой плакаты: «Я не товар, я человек», «Без клейма хлеб не купить?», «Без укола нам не жить?», «Просыпайтесь города, с нашей родиной беда».

По сообщению телеканала «Дождь» (организация, выполняющая в РФ функции иностранного агента), в акции приняли участие и сторонники всеобщей вакцинации и введения QR-кодов, например местный журналист Иннокентий Шеремет, тяжело переболевший коронавирусом. Люди в красных комбинезонах, присутствовавшие на мероприятии, представились волонтёрами «красной зоны».

Ранее власти Свердловской области ввели в регионе систему QR-кодов для посещения общественных мест, в частности салонов красоты, заведений культуры и спорта, санаториев, общепита, а также торговых центров. Кроме того, обязательную вакцинацию должны проходить отдельные категории граждан, в том числе работники сферы образования и обслуживания, муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления, а также ряд других категорий населения.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что намерен организовать работу по изучению комментариев, которые он получил в своём Telegram-канале по теме законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Число сообщений превысило 613 тысяч. Политик пообещал учесть все конструктивные предложения.

12 ноября правительство внeсло в Госдуму два законопроекта о введении системы QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или факт перенесённого заболевания, в транспорте и общественных местах. В случае принятия ограничения будут действовать до 1 июня 2022 года. Власти регионов планируется наделить полномочиями, по которым они самостоятельно будут определять объекты, где необходимо ввести QR-коды.

Инициативу о введении QR-кодов одобрили уже ряд регионов. В частности, законопроект поддержали члены парламентов Московской области, Башкирии, Ингушетии, Пермского края, Челябинской, Новосибирской, Нижегородской, Рязанской, Тюменской областей, Татарстана, Приморского края и других регионов.