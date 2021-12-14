В Екатеринбурге на здание Дома офицеров вернули барельеф Сталина

В Екатеринбурге на здание Окружного дома офицеров в ходе реставрационных работ установили барельеф с профилем Иосифа Сталина. В связи с этим уральское отделение «Мемориала» (организация, исполняющая функции иностранного агента) обратилось в прокуратуру, управление госохраны и мэрию с требованием снять барельеф, поскольку там считают инициативу «оскорблением памяти потомков репрессированных». В самом Доме офицеров назвали это восстановлением исторического облика здания, передаёт ТАСС.

Установленный барельеф является точной копией барельефа, который был установлен на фасаде здания ранее. Целью установки барельефа является восстановление исторического облика здания, — сообщили в Доме офицеров ЦВО.

По данным «Коммерсанта», в мэрии города не собираются реагировать на установку профиля, потому что здание находится в собственности Минобороны, а значит ведомство имеет полное право вести ремонтные работы, если они согласованы с охраной памятников.

Дом офицеров Центрального военного округа был построен в 1932–1941 годах и является историко-архитектурным памятником федерального значения. Профиль Сталина был демонтирован в период десталинизации.

Ранее экс-пиар-директор МХАТа Вадим Ампелонский назвал причину снятия спектакля о Сталине «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой с репертуара. По его мнению, постановка «била в точки общественного разлома», причём как в историческом смысле, так и в современном. При этом, добавил Ампелонский, личность Иосифа Сталина, о котором была постановка, сейчас в России вызывает полярные оценки. К Ольге Бузовой отношение россиян также неоднозначное, пояснил бывший пиар-директор МХАТа.