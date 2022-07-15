В 11 городах России продлили режим ограничения полетов

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

В аэропортах юга и центральной части России продлили режим временного ограничения полетов, сообщили в Росавиации. Мера будет действовать до 24 июля.

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 24 июля 2022 года 03:45 по московскому времени, — говорится в сообщении.

Известно, что полеты ограничены в аэропорты, расположенные в городах Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиаперевозчикам рекомендованы альтернативные маршруты с использованием аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Последний раз ограничения на полеты в аэропорты юга страны Росавиация продлевала 11 июля.

Ранее в Минтрансе пообещали вернуть пассажирам средства за отмененные авиаперелеты на внутренних рейсах с 24 февраля по 1 июля, а также на международных рейсах — с 24 февраля по 31 октября. Соответствующие соглашения на сумму почти 17 млрд рублей заключили с 20 авиакомпаниями.