В День Победы в девяти городах-героях России дадут салюты

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Салюты в День Победы прозвучат в девяти городах-героях России. а также в местах дислокации штабов военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. Соответствующий приказ подписал министр обороны Сергей Шойгу, документ опубликован в Telegram-канале военного ведомства.

Артиллерийские салюты будут произведены 9 мая в 22:00 по местному времени с привлечением воинских частей ВС РФ. Они пройдут в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле. Также местами проведения салютов станут города, где дислоцируются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

В честь Дня Победы будут произведены 30 холостых залпов артиллерийских орудий, а также пуски фейерверков из салютных установок.

Министр обороны также поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём Победы. По его словам, праздник олицетворяет незыблемый подвиг народа, который разгромил немецко-фашистских захватчиков и освободил от нацизма человечество. Сергей Шойгу отметил, что россияне всегда будут помнить, какой невероятной ценой досталась Великая Победа их отцам и дедам.

Сегодня солдаты и офицеры российской армии, выполняя свой воинский долг, находятся на переднем крае борьбы с последователями нацизма, надежно защищают национальные интересы России в ходе специальной военной операции на Украине, — сказано в поздравлении.

Ранее президент России Владимир Путин по случаю 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне направил поздравительные послания лидерам и народам ряда иностранных государств. Он призвал не допустить возрождения нацизма и пожелал новым поколениям быть достойными памяти своих отцов и дедов.