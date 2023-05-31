В Дагестане расстреляли главу села «112»: в Дагестане застрелили главу села Рубас Дербентского района

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщает, что в Дагестане убит глава села Рубас Дербентского района Гаджикурбан Байрамбегов. По информации канала, мужчину застрелили, когда он выходил из здания администрации.



«112» пишет, что нападавшие скрылись на автомобиле. Полиция разыскивает преступников.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Липецкой области обнаружили тело начальника тыла Елецкого отдела МВД на транспорте. По информации канала, 50-летнего подполковника с простреленной грудью нашли родители, которые зашли к нему домой. По информации канала, около силовика лежало охотничье ружье. Baza пишет, что никаких предсмертных записок мужчина не оставил.

В апреле начальник полиции покончил с собой на рабочем месте в Иркутске. Согласно информации Telegram-канала Baza, перед смертью полковник участвовал в утреннем селекторном онлайн-совещании с замначальника полиции главного управления МВД области.