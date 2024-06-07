Во время выступления Путина в Черном море потопили безэкипажный катер ВСУ

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Во время выступления президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в Черном море уничтожили украинский безэкипажный катер, сообщили в Минобороны России. Инцидент произошел 7 июня около 15:30 по московскому времени в юго-западной части акватории Черного моря.

Около 15.30 мск в юго-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен, следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена морской авиацией Черноморского флота, — сообщили в оборонном ведомстве.

В этот же день около 15:00 мск около берегов Крыма были обнаружены еще два безэкипажных катера. Выявленные объекты были уничтожены с помощью армейской авиации, подчеркнули в Минобороны.

Ранее сообщалось, что российская армия в зоне спецоперации уничтожила склад хранения безэкипажных катеров ВСУ, место подготовки и запуска украинских беспилотников аэродромного типа, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что в операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия.

В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что корабли Черноморского флота не оставляли Севастополь и продолжают выполнение тактических задач. По его словам, корабли поменяли тактику и не стоят в бухте, продолжая уничтожать безэкипажные катера противника.