Развожаев рассказал о новой тактике Черноморского флота Развожаев: корабли ЧФ не ушли из Севастополя, а поменяли тактику

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Михаил Развожаев

Корабли Черноморского флота (ЧФ) не оставляли Севастополь и продолжают выполнение тактических задач, заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, корабли поменяли тактику и не стоят в бухте, продолжая уничтожать безэкипажные катера противника.

Во-первых, корабли не ушли, а поменяли свою тактику и просто не стоят теперь в бухте — потому что это подвергать себя дополнительной опасности. С другой стороны, флот — это огромная система организации, это и морская авиация, которая успешно сегодня громит бэки, которые пытаются подойти к Севастополю, — уточнил Развожаев.

Он предложил оставить слова украинских военных для тех, кто их слушает на Западе. Так Развожаев прокомментировал заявления Киева о том, что он якобы вынудит ЧФ уйти из Севастополя.

Ранее агенты украинских спецслужб, задержанные в Севастополе в первых числах июня, дали признательные показания. Подозреваемые подтвердили, что сотрудничали с иностранными кураторами и готовились к терактам и диверсиям. ФСБ России вскрыла агентурную группу украинских спецслужб, созданную для совершения терактов против военнослужащих Черноморского флота в Севастополе.

Позже агентов украинских спецслужб допросили. Один из задержанных рассказал, что куратор передал ему координаты схрона в виде духовки, где были 2,5 кг пластита, электродетонатор и радиомост. Другой уточнил, что от него требовали фотографировать российские корабли, несущие ракеты «Калибр». По словам задержанного, снимки он отправил 10–12 раз и получил за них около 26 тысяч рублей.