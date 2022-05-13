В Бурятии начали проверку по делу о нападении бродячих собак на мальчика

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Следственный комитет Бурятии начал проверку по факту нападения бродячих собак на семилетнего мальчика. В ведомстве отметили, что администрация Улан-Удэ не выполняет должным образом предписания по обращению с бездомными животными, пишет «МК в Бурятии».

Указанный факт нападения стаи бродячих собак на ребёнка свидетельствует, что администрацией Улан-Удэ обязанности по обращению с бездомными животными должным образом не выполняются. Сведения в публикациях в СМИ о нападении бездомных животных на ребёнка указывают на возможную халатность должностных лиц органов МСУ, — сообщили в Следкоме.

По факту нападения бродячих собак на семилетнего ребёнка будет дана объективная правовая оценка согласно результатам доследственной проверки. Инцидент произошёл 12 мая, в тот же день на место выехали представители комплекса городского хозяйства и организации по отлову бездомных животных. Им удалось поймать 11 бродячих собак, две из которых подошли по описанию, как напавшие на мальчика.

Ранее в Оренбурге стая бродячих собак напала на 13-летнюю девочку. Собаки покусали ребёнку руки, ноги и спину. Подростка доставили в травмпункт. СУ СК РФ по региону возбудило уголовное дело в отношении управления жилищно-коммунального хозяйства городской администрации.