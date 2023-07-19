В Бийске больше четырех дней не могут найти ушедшего из дома школьника СК возбудил уголовное дело после исчезновения 13-летнего подростка в Бийске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

13-летний школьник из города Бийск Алтайского края более четырех дней не возвращается домой. Как рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, поиски подростка не приносят никаких результатов. По факту исчезновения мальчика СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения, — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, школьник ушел из дома вечером 15 июля, и с тех пор его никто не видел. Уточняется, что ранее подросток не уходил из дома.

Накануне в городе Шахты Ростовской области пропала шестилетняя девочка. Пока родители одевали трехлетнего брата девочки, к ней подошел мужчина и увел в неизвестном направлении. Их засекли камеры в магазине «Господин Ростов», где злоумышленник купил себе пиво, а ребенку — сладости.

К поискам несовершеннолетней привлекли кинологов, полицию и волонтеров. Вечером 18 июля девочку нашли. Впоследствии правоохранительные органы задержали подозреваемого в похищении девочки. По данным СМИ, тот уже отбывал уголовное наказание за изнасилование, однако в этот раз совратить девочку ему не удалось.