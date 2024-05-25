В Башкирии высказались о скандале вокруг станцевавшей с Хабировым ученицы Директор колледжа Сагитов заявил, что предложил ученице станцевать с Хабировым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Радий Хабиров

Директор среднеспециального музыкального колледжа заслуженный деятель искусств Башкирии и кандидат искусствоведения Ришат Сагитов заявил, что идея танца ученицы Миланы Ахметовой с главой республики Радием Хабировым принадлежит ему. Руководитель учебного заведения задался вопросом, почему бы не выйти и не показаться большому количеству людей, передает портал prufy.ru.

Показать, что у нас выпускной вечер. На парах, эмоциях я раскрыл двери и вышли мы вперед. Покажем, какие мы красивые. Это была моя идея. Ни в коем случае не подстроенная, — уточнил Сагитов.

По его словам, вечер был такой же, как и во всех школах. Впереди у учеников гораздо больше экзаменов, чем в других колледжах. Сагитов добавил, что они готовятся к поступлению в вуз.

Директор колледжа также назвал ученицу «самой обаятельной девушкой», которая является лауреатом российских и международных конкурсов, обладателем и призером фонда «Новые имена» под руководством Дениса Мацуева и фонда Спивака, а также имеет стипендию главы республики. Сагитов подчеркнул, что она достойна станцевать с руководителем региона.

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