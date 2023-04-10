В Азове сын бывшей правоохранительницы сломал челюсть 14-летней экс-подруге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

18-летний житель города Азова Ростовской области сломал челюсть 14-летней девушке, которая перестала с ним встречаться из-за систематических побоев, передает издание «Подъем». Нападавший Родион ранее преследовал девушку, избивал молодого человека, который пытался защищать ее, и взрослого мужчину, который тоже пытался вмешаться в ситуацию. Мать пострадавшей обратилась в прокуратуру и СК, но опасается, что дело против Родиона могут занять, потому что тот является приемным сыном бывшей сотрудницы правоохранительных органов.

Мама у Родиона работала всю жизнь в органах. И ему все безнаказанно сходит с рук. Я пыталась с ней пообщаться, она начала оскорблять мою дочку: «шалава, шлюха», а он показывал факи. Он у нее приемный сын. Говорит, ему ничего не будет, мама отмажет, — рассказывает мать пострадавшей.

По словам женщины, 18-летний дебошир и ранее нападал на жителей города, а его мать уверена в своей и его безнаказанности.

Он одному мальчику проколол под глазом вилкой, заливал перцовкой учителей. Есть ещё мальчик, которому он сломал челюсть. И я нашла женщину, которую он в маршрутке ударил в лицо, сломал ей нос. Его боятся. Мать его ведёт себя нагло, вальяжно, говорит: «Забодаешься пыль глотать, чтобы мой сын сел», — рассказывает женщина.

Ранее в поселке Мартюш под Каменском-Уральским соцработница избила мальчика сироту, который ее ослушался. По словам юриста Сергей Барсуков, женщина несколько раз ударила ребенка, устроившего истерику, хватала его за ворот и тащила по лестнице на второй этаж.