В Архангельской области лёд снёс новый мост за 20 млн рублей

В Архангельской области разрушился понтонный мост через реку Емцу, построенный полгода назад за 20 млн рублей, который должен был простоять 50 лет. Очевидцы рассказали, что его повредила шуга — лёд, идущий по реке. Региональный Следственный комитет начал проверку инцидента, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В деревне Сельцо Холмогорского района шугой сорвало понтонный мост через реку Емца... В связи с тем, что происшествие вызвало общественный резонанс, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу инициировано проведение доследственной проверки, — говорится в сообщении.

Очевидцы сообщают, что конструкцию моста повредила шуга — лёд, проходящий по реке. От Большой земли оказались оторваны пять деревень — Мякурье, Пешeмское, Рипaлово, Усть-Мехреньга и Погост. В них проживают 209 человек.

Как сообщает местное издание 29.ru, мост был устaновлен в июне дочерним предприятием Росатома — компанией «Химпрoминжиниринг». Подрядчик заверял, что мост прослужит более 50 лет, а конструкция «проявляет стойкость к агрессивным средам», в том числе выдерживает открытый огонь и температуры от минус 60 градусов до плюс 70 градусов по Цельсию.

Министерство транспорта Архангельской области также ведёт проверку по факту поломки моста. Комиссия ведомства установит сроки ремонта.

Ранее сообщалось, что сильные дожди стали причиной обрушения железнодорожного моста в Забайкальском крае. Движение поездов по нему было остановлено на несколько дней.

Инцидент произошёл на перегоне Куэнга — Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали, вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района Забайкальского края. В результате происшествия никто не пострадал.