https://static.news.ru/photo/c7f33d46-73ed-11ea-9e51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокурор Москвы Денис Попов потребовал от руководителей 14 аптечных и продуктовых сетей нанести разметку для дистанцирования посетителей. Ранее столичные прокуроры выявили факты неготовности некоторых торговых и аптечных предприятий к исполнению требований, введённых указом мэра.

Прокурор Москвы Денис Попов направил руководителям 14 крупных столичных продуктовых и аптечных сетей предостережения о недопустимости нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, — сообщили ТАСС в прокуратуре.

Как писал NEWS.ru, 29 марта Сергей Собянин опубликовал поправки в свой предыдущий указ, ужесточающие меры против распространения коронавируса. Теперь всем жителям столицы запрещено покидать дома. Выйти разрешается для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора.

Московским полицейским раздали памятку о правилах патрулирования города на время карантина. Они будут разъяснять гражданам необходимость оставаться дома в случае, если гуляющие нарушают указ мэра столицы о всеобщей самоизоляции. Стражи порядка будут обходить детские и спортивные площадки, парки, места выгула собак, автостоянки, гаражи, кладбища, дворы и территории у зданий. В случае обнаружения групп из более чем двух граждан полицейские проинформируют их об указе властей об обязательной самоизоляции и потребуют вернуться домой.