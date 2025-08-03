В Адлере задержаны блогерши, снявшие ролик на фоне горящей нефтебазы Полиция задержала девушек, снявших ролик на фоне горящей нефтебазы в Адлере

Две девушки, снявшие ролик на фоне горящей нефтебазы в Адлере, задержаны полицией, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Подозреваемых доставили в отдел.

По информации канала, авторами ролика оказались две девушки: одной 19 лет, а другой 21 год. Отмечается, что после публикации видео правоохранители провели проверку.

Ранее компания из трех молодых людей — двух девушек и одного юноши — записала видео на фоне горящей нефтебазы в Адлерском районе Сочи. Они опубликовали ролик, наложив на него песню «Малиновый рассвет» в исполнении дуэта MiyaGi & Эндшпиль. На кадрах молодые люди улыбаются и смеются, напевая любимую песню.

Мэр Сочи Андрей Прошунин в свою очередь заявлял, что на нефтебазе в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом на фоне атаки ВСУ. По его словам, никто не пострадал.

Также Telegram-канал SHOT сообщал, что более 20 взрывов прогремело над Сочи, сработала система ПВО над Адлером, Лазаревским, Дагомысом и Сириусом. Минобороны России не комментировало эту информацию. Местные жители сообщали, что видели вспышки от уничтожения беспилотников над морем.