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Атаки ВСУ на Россию
03 августа 2025 в 18:15

В Адлере задержаны блогерши, снявшие ролик на фоне горящей нефтебазы

Полиция задержала девушек, снявших ролик на фоне горящей нефтебазы в Адлере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Две девушки, снявшие ролик на фоне горящей нефтебазы в Адлере, задержаны полицией, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Подозреваемых доставили в отдел.

По информации канала, авторами ролика оказались две девушки: одной 19 лет, а другой 21 год. Отмечается, что после публикации видео правоохранители провели проверку.

Ранее компания из трех молодых людей — двух девушек и одного юноши — записала видео на фоне горящей нефтебазы в Адлерском районе Сочи. Они опубликовали ролик, наложив на него песню «Малиновый рассвет» в исполнении дуэта MiyaGi & Эндшпиль. На кадрах молодые люди улыбаются и смеются, напевая любимую песню.

Мэр Сочи Андрей Прошунин в свою очередь заявлял, что на нефтебазе в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом на фоне атаки ВСУ. По его словам, никто не пострадал.

Также Telegram-канал SHOT сообщал, что более 20 взрывов прогремело над Сочи, сработала система ПВО над Адлером, Лазаревским, Дагомысом и Сириусом. Минобороны России не комментировало эту информацию. Местные жители сообщали, что видели вспышки от уничтожения беспилотников над морем.

Адлер
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Нефтебазы
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