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03 августа 2025 в 13:21

Девушки записали видео под песню MiyaGi на фоне горящей нефтебазы в Сочи

Фото: Ксения Михайлова/РИА Новости

Компания из трех молодых людей — двух девушек и одного юноши — записала видео на фоне горящей нефтебазы в Адлерском районе Сочи, сообщил Telegram-канал «ЧП Сочи», опубликовав соответствующие кадры. Подростки опубликовали ролик, наложив на него песню «Малиновый рассвет» в исполнении дуэта MiyaGi & Эндшпиль.

На видео подростки «напевают» известную песню, в то время когда за их спинами полыхает огонь. По данным источника, сотрудники полиции взялись за поиски авторов ролика.

Ранее одна из отдыхающих в Сочи рассказала, что взрывы над городом-курортом не смолкали на протяжении двух часов.

По сообщению Минобороны РФ, в ночь на 3 августа дежурные средства ПВО уничтожили 60 дронов над акваторией Черного моря, по одному над Краснодарским краем и Крымом.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что более 20 взрывов прогремели над Сочи, сработала система ПВО над Адлером, Лазаревским, Дагомысом и Сириусом.

Минобороны России не комментировало эту информацию.

Мэр Сочи Андрей Прошунин в свою очередь заявил, что на нефтебазе в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом на фоне атаки ВСУ. По его словам, никто не пострадал.

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