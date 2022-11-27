В Абакане устранили аварию, оставившую 70 тысяч жителей без отопления

Фото: абакан.рф

В Абакане спасатели устранили аварию на трубопроводе, в результате которой более 70 тысяч жителей были отключены от центрального отопления, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по Хакасии. Собеседник агентства подчеркнул, что в настоящий момент идет заполнение системы. Сейчас температура воздуха в городе составляет минус 22 градуса.

По состоянию на 17:25 мск (21:25 местного времени) 27 ноября сварочные работы на трубопроводе теплоснабжения в городе Абакане завершены, производится осмотр и заполнение системы теплоносителем, — сказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в результате коммунальной аварии в Абакане около 270 многоквартирных домов были отключены от центрального отопления. Всего в этих домах проживает более 70 тысяч человек. Какая конкретно произошла авария, в МЧС не уточнили.

Утром 27 ноября стало известно, что в поселке Октябрьский Новосибирской области 22 многоквартирных дома остались без отопления в результате аварии. Ведутся работы по восстановлению теплоносителя. По факту аварии начата прокурорская проверка. В ведомстве добавили, что в ремонтных работах задействованы 18 человек и восемь единиц техники.

До этого в Нижегородской области более 30 населенных пунктов остались без света и тепла из-за ледяного дождя. Там оборудуют пункты обогрева для местных жителей.