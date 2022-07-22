В 11 городах России продлен режим ограничения полетов Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 городах России до 30 июля

Фото: vk.com/sip.airport

Росавиация продлила до 30 июля ограничения полетов в 11 городах России, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Мера коснется аэропортов, расположенных на юге и в центральной части страны.

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 30 июля 2022 года 03:45 по московскому времени, — говорится в сообщении.

Полеты ограничены в аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиаперевозчикам рекомендовано пользоваться альтернативными маршрутами с использованием терминалов Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Последний раз ограничения на полеты в аэропорты юга страны Росавиация продлевала 15 июля.

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