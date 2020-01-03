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Аномально тёплая погода в Красноярском крае взывал увеличение уровня воды в реке Енисей. Возле населённых пунктов Стрелка и Абалаково до достижения критической отметки остался метр.

По словам замначальника краевого ГУ МЧС Романа Ветчинникова, в Абалаково перекрыта часть дороги на одной из улиц, а также затруднён проезд автомобилей к ряду жилых домов.

Уровень воды замеряется каждые четыре часа. В настоящее время обстановка оценивается как стабильная, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в результате наводнения в индонезийской столице Джакарте погибли 43 человека. Из-за разгула стихии более 400 тысяч человек покинули свои дома и переместились в укрытия.